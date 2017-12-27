Об'єктивних даних про кількість підроблених ліків в Україні немає - Щедрін

Експерт зазначив, що контроль за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів в країні здійснюється Держлікслужбою. Разом з тим відомство досить рідко вдається до виконання своїх зобов’язань, підкреслив І.Щедрін.

“Основними сигналами для втручання і проведення додаткового контролю для Держлікслужби є дуже вузький клас ситуацій. Як показує зокрема і наша практика, якісь реальні потуги на контроль з боку відомства виникають тільки тоді, коли хтось помер. Або ж — коли настали критично тяжкі наслідки для здоров’я людини. Ось тоді Держлікслужба починає щось робити. Все це відбувається нечасто, тому що якщо людина тяжко хворіла, а потім раптово померла — то багато хто сприймає це як щось належне. І часом дуже складно довести, що до передчасної смерті хворого має стосунок низька якість препарату, який він приймав”, — розповів І.Щедрін.

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Експерт зазначив, що інформацію про реальну кількість фальсифікату на українському ринку ліків відомство тримає під сімома замками.

“Держлікслужба говорить про те, що приблизно 0,5% медпрепаратів в Україні є фальсифікатом. Але це далеко не об’єктивна інформація, — сказав І.Щедрін і додав: — Свого часу ми надсилали до Держлікслужби результати незалежного лабораторного дослідження певного препарату. З’ясувалося, що в препараті міститься речовина, яка не заявлена в інструкції. Це — фальсифікат, це — привід для розслідування. Але, на жаль, нічого цього не сталося — препарат спокійно продовжує існувати на українському ринку, і дуже навіть успішно. Це і є пояснення того, чому ми вважаємо статистику Держлікслужби про фальсифікат ліків в Україні сумнівною”.

Нагадаємо, що правоохоронці запідозрили чиновників ДЕЦ в фальсифікації реєстраційних досьє медпрепаратів. Одному зі співробітників Центру в рамках справи вже було вручено повідомлення про підозру. Голови ДЕЦ Тетяну Думенко з цього приводу ще не допитували.

Додамо, що, за словами В.Чумака, найчастіше в Україні фальсифікують ліки, які рекламують.

При цьому для реєстрації препаратів сумнівної якості можуть залучатися посередницькі консалтингові фірми.

За словами, народного депутата Олега Мусія, такі фірми фактично займаються “передачею хабарів” від фармвиробника чиновникам.