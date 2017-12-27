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Объективных данных о количестве поддельных лекарств в Украине нет - Щедрин

Киев • УНН

 • 19887 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Проблема продажи фальсифицированных лекарств актуальна в Украине не первый год. При этом внеплановый контроль качества препаратов практически не осуществляется. Об этом в комментарии УНН сказал председатель ОО "Медицинский контроль" Игорь Щедрин.

Объективных данных о количестве поддельных лекарств в Украине нет - Щедрин

Эксперт отметил, что контроль за соблюдением требований законодательства по обеспечению качества и безопасности лекарственных средств в стране осуществляется Гослекслужбой. Вместе с тем ведомство довольно редко приступает к выполнению своих обязательств, подчеркнул Щедрин.

“Основными сигналами для вмешательства и проведения дополнительного контроля для Гослекслужбы является очень узкий класс ситуаций. Как показывает в том числе и наша практика, какие-то реальные потуги на контроль со стороны ведомства возникают только тогда, когда кто-то умер. Или же — когда наступили критически тяжкие последствия для здоровья человека. Вот тогда Гослекслужба начинает что-то делать. Все это происходит нечасто, потому что если человек тяжело болел, а потом внезапно умер — то многие воспринимают это как нечто должное. И порой очень сложно доказать, что к преждевременной смерти больного имеет отношение низкое качество препарата, который он принимал”, — рассказал И.Щедрин.

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Эксперт отметил, что информацию о реальном количестве фальсификата на украинском рынке лекарств ведомство держит под семью замками.

“Гослекслужба говорит о том, что примерно 0,5% медпрепаратов в Украине является фальсификатом. Но это далеко не обьективная информация, — сказал И.Щедрин и добавил: — В свое время мы присылали в Гослекслужбу результаты независимого лабораторного исследования определенного препарата. Выяснилось, что в препарате содержится вещество, которое не заявлено в инструкции. Это — фальсификат, это — повод для расследования. Но, к сожалению, ничего этого не произошло — препарат спокойно продолжает существовать на украинском рынке, и очень даже успешно. Это и есть обьяснение тому, почему мы считаем статистику Гослекслужбы о фальсификате лекарств в Украине сомнительной”.

Напомним, что правоохранители заподозрили чиновников ГЭЦ в фальсификации регистрационных досье медпрепаратов. Одному из сотрудников Центра в рамках дела уже было вручено сообщение о подозрении. Председателя ГЭЦ Татьяну Думенко по этому поводу еще не допрашивали.

Добавим, что, по словам В.Чумака, чаще всего в Украине фальсифицируют лекарства, которые рекламируют.

При этом для регистрации препаратов сомнительного качества могут привлекаться посреднические консалтинговые фирмы.

По словам, народного депутата Олега Мусия, такие фирмы фактически занимаются “передачей взяток” от фармпроизводителя чиновникам.

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