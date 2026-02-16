Обвинувачений у масовому вбивстві на пляжі Бонді-Біч вперше постав перед австралійським судом
Київ • УНН
24-річний Навід Акрам, обвинувачений у розстрілі 15 людей під час святкування Хануки, постав перед австралійським судом. Йому висунуто 59 звинувачень, включаючи вбивство та тероризм.
У Сіднеї розпочався судовий процес над 24-річним Навідом Акрамом, якого звинувачують у розстрілі людей під час святкування єврейської Хануки наприкінці минулого року. Трагедія, що сталася 14 грудня, забрала життя 15 осіб та сколихнула всю Австралію через жорстокість нападу та терористичне підґрунтя злочину. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Навіду Акраму висунуто загалом 59 звинувачень, серед яких вбивство 15 осіб, замах на вбивство ще 40 людей, а також вчинення терористичного акту. Під час першого засідання підсудний перебував у в'язниці суворого режиму Гоулберн та брав участь у процесі через відеозв'язок.
Сіднейському стрільцю висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі17.12.25, 09:53 • 3585 переглядiв
Більшу частину часу він зберігав мовчання, лише коротко підтвердивши, що зрозумів рішення суду щодо продовження заборони на розголошення персональних даних жертв трагедії.
Мій клієнт почувається настільки добре, наскільки це можливо в дуже важких умовах ув'язнення. Ми лише починаємо процес і чекаємо на вручення офіційної заяви зі сторони обвинувачення
Адвокат Бен Арчболд підкреслив журналістам, що наразі зарано говорити про визнання провини, оскільки він ще не обговорював із підсудним деталі самого нападу.
Захисник зауважив, що попри резонанс справи, його команда виконує професійні зобов'язання без урахування особистого ставлення до трагедії. Суд ухвалив рішення залишити Акрама під вартою без права на заставу, а наступне слухання у цій справі призначено на квітень 2026 року.
Нагадаємо
У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.
Раніше повідомлялось, що унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані.