Обвинувачений у масовому вбивстві на пляжі Бонді-Біч вперше постав перед австралійським судом

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 7050 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 14568 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 36046 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 36998 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 31690 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 30449 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 70444 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50734 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 44864 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34522 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
7м/с
85%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15 лютого, 20:23 • 3770 перегляди
Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею15 лютого, 20:50 • 3356 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 7182 перегляди
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15 лютого, 21:47 • 4252 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 6752 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 36046 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 100720 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 158662 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 89440 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 105898 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Іран
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 2088 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 17685 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 26110 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 24793 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 27663 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Brent

Обвинувачений у масовому вбивстві на пляжі Бонді-Біч вперше постав перед австралійським судом

Київ • УНН

 • 94 перегляди

24-річний Навід Акрам, обвинувачений у розстрілі 15 людей під час святкування Хануки, постав перед австралійським судом. Йому висунуто 59 звинувачень, включаючи вбивство та тероризм.

Обвинувачений у масовому вбивстві на пляжі Бонді-Біч вперше постав перед австралійським судом
Фото: Reuters

У Сіднеї розпочався судовий процес над 24-річним Навідом Акрамом, якого звинувачують у розстрілі людей під час святкування єврейської Хануки наприкінці минулого року. Трагедія, що сталася 14 грудня, забрала життя 15 осіб та сколихнула всю Австралію через жорстокість нападу та терористичне підґрунтя злочину. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Навіду Акраму висунуто загалом 59 звинувачень, серед яких вбивство 15 осіб, замах на вбивство ще 40 людей, а також вчинення терористичного акту. Під час першого засідання підсудний перебував у в'язниці суворого режиму Гоулберн та брав участь у процесі через відеозв'язок.

Сіднейському стрільцю висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі17.12.25, 09:53 • 3585 переглядiв

Більшу частину часу він зберігав мовчання, лише коротко підтвердивши, що зрозумів рішення суду щодо продовження заборони на розголошення персональних даних жертв трагедії.

Мій клієнт почувається настільки добре, наскільки це можливо в дуже важких умовах ув'язнення. Ми лише починаємо процес і чекаємо на вручення офіційної заяви зі сторони обвинувачення

– заявив адвокат підсудного Бен Арчболд.

Адвокат Бен Арчболд підкреслив журналістам, що наразі зарано говорити про визнання провини, оскільки він ще не обговорював із підсудним деталі самого нападу.

Захисник зауважив, що попри резонанс справи, його команда виконує професійні зобов'язання без урахування особистого ставлення до трагедії. Суд ухвалив рішення залишити Акрама під вартою без права на заставу, а наступне слухання у цій справі призначено на квітень 2026 року.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Раніше повідомлялось, що унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані. 

Степан Гафтко

Світ
Reuters
Австралія