6862 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Обвиняемый в массовом убийстве на пляже Бонди-Бич впервые предстал перед австралийским судом

Киев • УНН

 • 30 просмотра

24-летний Навид Акрам, обвиняемый в расстреле 15 человек во время празднования Хануки, предстал перед австралийским судом. Ему предъявлено 59 обвинений, включая убийство и терроризм.

Обвиняемый в массовом убийстве на пляже Бонди-Бич впервые предстал перед австралийским судом
Фото: Reuters

В Сиднее начался судебный процесс над 24-летним Навидом Акрамом, которого обвиняют в расстреле людей во время празднования еврейской Хануки в конце прошлого года. Трагедия, произошедшая 14 декабря, унесла жизни 15 человек и потрясла всю Австралию из-за жестокости нападения и террористической подоплеки преступления. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Навиду Акраму предъявлено в общей сложности 59 обвинений, среди которых убийство 15 человек, покушение на убийство еще 40 человек, а также совершение террористического акта. Во время первого заседания подсудимый находился в тюрьме строгого режима Гоулберн и участвовал в процессе по видеосвязи.

Сиднейскому стрелку предъявлено 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме17.12.25, 09:53 • 3585 просмотров

Большую часть времени он хранил молчание, лишь коротко подтвердив, что понял решение суда о продлении запрета на разглашение персональных данных жертв трагедии.

Мой клиент чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно в очень тяжелых условиях заключения. Мы только начинаем процесс и ждем вручения официального заявления со стороны обвинения

– заявил адвокат подсудимого Бен Арчболд.

Адвокат Бен Арчболд подчеркнул журналистам, что пока рано говорить о признании вины, поскольку он еще не обсуждал с подсудимым детали самого нападения.

Защитник отметил, что несмотря на резонанс дела, его команда выполняет профессиональные обязательства без учета личного отношения к трагедии. Суд принял решение оставить Акрама под стражей без права на залог, а следующее слушание по этому делу назначено на апрель 2026 года.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

Ранее сообщалось, что в результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Австралия