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The Guardian

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Обвинувачений у держзраді "регіонал" Єфремов втік до москви - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2475143 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Екс-керівник фракції «Партії регіоні» Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення рф через Словаччину і з того часу не повертався. Нині він – у москві. Про це УНН повідомляє з посиланням на «Схеми» (Радіо Свобода).

Обвинувачений у держзраді "регіонал" Єфремов втік до москви - ЗМІ

Деталі

В Офісі генерального прокурора України «Схемам» повідомили, що Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але не має запобіжного заходу та в розшук не оголошувався.

Справа щодо нього перебуває на стадії судового розгляду.

Так, Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська (Луганська область). Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, який після цього не продовжили.

Одним із адвокатів ексдепутата у справі був Андрій Смирнов, який нині є заступником керівника Офісу президента України.

Цитата

«Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в росію. В тому числі – прямо напередодні повномасштабного вторгнення», - йдеться в повідомленні.

Як встановили «Схеми» за допомогою джерел із доступом до даних про перетин кордону, ексдепутат чотири рази їздив туди через «Бачівськ». Це пункт пропуску в Сумській області через державний кордон України на кордоні з росією.

«Зокрема, такі виїзди зафіксовані у серпні та листопаді 2020 року, а також у жовтні 2021-го. Востаннє Єфремов напряму з’їздив у росію прямо напередодні вторгнення російських військ – виїхав 4 лютого 2022 року і тим же маршрутом повернувся в Україну 19 лютого. А вже 18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею через контрольно-пропускний пункт «Чоп (Страж)», що на кордоні зі Словаччиною, і досі не повернувся», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2019 році ВАКС почав розгляд справи Єфремова про "диктаторські закони"

Повідомляється, що нині Єфремов – у москві.

«Єфремов зареєструвався у москві в елітних апартаментах у житловому комплексі «Тріумф-Палас». Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова. Її загальна площа складає понад 650 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько чотирьох мільйонів доларів (150 мільйонів гривень – ред.)», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, «Схеми» зателефонували до Єфремова на його російський номер. На запитання, що він робить у москві та чи планує повертатися в Україну, відповів: «Ви знаєте, у мене не входить у плани давати зараз якісь інтерв’ю, до побачення».

В Офісі Генпрокурора на запитання, чи відоме їм нинішнє місцезнаходження Єфремова, чи оголошувався він у розшук, який запобіжний захід він має у вказаному кримінальному провадженні та чому не проводяться судові засідання у справі, відповіли, що Єфремов не має запобіжного заходу і в розшук не оголошувався.

На запитання про місцезнаходження не відповіли. У прокуратурі також додали, що судові засідання у справі не призначались, «що, ймовірно, обумовлено тимчасовою окупацією Старобільська». Прокуратура згадала про те, що справи Старобільського суду тепер має розглядати Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Разом з тим, зазначають в ОГП, інформація про фактичну передачу матеріалів справи Єфремова до іншого суду їм «не надходила».

Доповнення

Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ст 191 ККУ ч. 5; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ст 258-3 ч. 1 ККУ.

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