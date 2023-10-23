Обвиняемый в госизмене "регионал" Ефремов сбежал в москву - СМИ

Детали

В Офисе генерального прокурора Украины «Схемам» сообщили, что Ефремов находится в статусе обвиняемого по ряду статей, но не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

Дело в отношении него находится на стадии судебного рассмотрения.

Так, Ефремов вышел из-под стражи в 2019 году после трех лет пребывания в следственном изоляторе Старобельска (Луганская область). Сначала экс-депутата отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца до ноября 2019 года, который после этого не продлили.

Одним из адвокатов экс-депутата по делу был Андрей Смирнов, который ныне является заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Цитата

«После выхода из СИЗО Ефремов начал регулярно выезжать за границу. В частности – в россию. В том числе – прямо накануне полномасштабного вторжения», - говорится в сообщении.

Как установили «Схемы» с помощью источников с доступом к данным о пересечении границы, экс-депутат четыре раза ездил туда через «Бачевск». Это пункт пропуска в Сумской области через государственную границу Украины на границе с россией.

«В частности, такие выезды зафиксированы в августе и ноябре 2020 года, а также в октябре 2021-го. Последний раз Ефремов напрямую сьездил в россию прямо накануне вторжения российских войск – выехал 4 февраля 2022 года и тем же маршрутом вернулся в Украину 19 февраля. А уже 18 марта 2022 года Александр Ефремов покинул Украину по железной дороге через контрольно-пропускной пункт «Чоп (Страж)», что на границе со Словакией, и до сих пор не вернулся», - отмечается в сообщении.

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Сообщается, что ныне Ефремов – в москве.

«Ефремов зарегистрировался в москве в элитных апартаментах в жилом комплексе «Триумф-Палас». Эта недвижимость записана на сына экс-депутата – Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость – около четырех миллионов долларов (150 миллионов гривен – ред.)», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Схемы» позвонили к Ефремову на его российский номер. На вопрос, что он делает в москве и планирует ли возвращаться в Украину, ответил: «Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью, до свидания».

В Офисе Генпрокурора на вопрос, известно ли им нынешнее местонахождение Ефремова, объявлялся ли он в розыск, какую меру пресечения он имеет в указанном уголовном производстве и почему не проводятся судебные заседания по делу, ответили, что Ефремов не имеет меры пресечения и в розыск не объявлялся.

На вопрос о местонахождении не ответили. В прокуратуре также добавили, что судебные заседания по делу не назначались, «что, вероятно, обусловлено временной оккупацией Старобельска». Прокуратура упомянула о том, что дела Старобельского суда теперь должен рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Вместе с тем, отмечают в ОГП, информация о фактической передаче материалов дела Ефремова в другой суд им «не поступала».

Дополнение

Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом “Луганскугля”, путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УКУ ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по ст 191 УКУ ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по статье 110 ч.3 УКУ; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации “ЛНР” по ст 258-3 ч. 1 УКУ.