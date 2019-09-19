Суд відпустив Єфремова під особисте зобов'язання

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області змінив запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання колишньому народному депутату Олександру Єфремову, якого обвинувачують у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомив суддя-спікер Олександр Форощук.

“Вчора, 18 вересня, суд змінив запобіжний захід Єфремову на особисте зобов’язання з покладенням обов’язків , а саме прибувати за кожною вимогою до суду, не вилучатися з Києва, за винятками участі в кримінальному провадженні, повідомляти суд про зміну свого проживання, утримуватися від спілкування зі свідками та експертами у цьому провадженні, здати паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну. Обов’язки покладені до 16 листопада 2019 року”, — сказав Форощук.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд звільнив колишнього народного депутата Олександра Єфремова з-під варти 23 липня.

Як повідомляв УНН, екскерівник фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ст 191 ККУ ч. 5; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ст 258-3 ч. 1 ККУ.

Нагадаємо, 24 липня Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.

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