Суд отпустил Ефремова под личное обязательство

“Вчера, 18 сентября, суд изменил меру пресечения Ефремову на личное обязательство с возложением обязанностей, а именно прибывать по каждому требованию в суд, не изыматься из Киева, за исключениями участия в уголовном производстве, сообщать суду об изменении своего проживания, воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом производстве, сдать паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину. Обязанности возложены до 16 ноября 2019 года”, — сказал Форощук.

Напомним, Киевский апелляционный суд освободил бывшего народного депутата Александра Ефремова из-под стражи 23 июля.

Как сообщал УНН, экс-руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом “Луганскуголь” путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УК ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации “ЛНР” по ст 258-3 ч. 1 УК.

Напомним, 24 июля Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.