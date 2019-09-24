Вищий антикорсуд почав розгляд справи Єфремова про "диктаторські закони"

ukru
21 березня, 18:19 • 89724 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 142438 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 132983 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 197655 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 153252 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 178895 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 167421 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130462 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173441 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269153 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 31129 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 100843 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 33687 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 28226 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

00:15 • 30784 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 132450 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 197661 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 178899 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 167424 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 136326 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 89731 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100358 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 67884 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 124225 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115063 перегляди
Актуальне
Вищий антикорсуд почав розгляд справи Єфремова про "диктаторські закони"

Вищий антикорсуд почав розгляд справи Єфремова про "диктаторські закони"

Київ • УНН

 • 14216 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд України у вівторок почав розгляд справи екс-керівника фракції Партії регіоні Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, про ухвалення так званих “законів 16 січня”, пише УНН.

Так, засідання відбувається у кримінальному провадженні, обвинуваченими у якому є Єфремов, колишній нардеп від Партії регіонів Олександр Стоян та екснардеп від Компартії Сергій Гордієнко.

Єфремова обвинувачують у вчиненні злочинів передбачених статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем), 27 і 366 (пособництво у службовому підробленні) Кримінального кодексу України.

Водночас, зі слів захисту, Вищий антикорсуд не може розглядати кримінальне провадження щодо Єфремова, а Солом’янський суд за процедурою мав спрямувати справу до Київського апеляційного суду, той — до Верховного суду. Після цього, стверджує захист, кримінальна палата Верховного суду мала визначитись із підсудністю провадження.

Після цього колегія суддів пішла до нарадчої для розгляду відповідного клопотання. Рішення має бути оголошене о 13:00.

Нагадаємо, 19 вересня Старобільський районний суд Луганської області змінив запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання колишньому народному депутату Олександру Єфремову, якого обвинувачують у державній зраді.

Як повідомляв УНН, екскерівник фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ст 191 ККУ ч. 5; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ст 258-3 ч. 1 ККУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,251.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.04