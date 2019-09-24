Вищий антикорсуд почав розгляд справи Єфремова про "диктаторські закони"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд України у вівторок почав розгляд справи екс-керівника фракції Партії регіоні Олександра Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді, про ухвалення так званих “законів 16 січня”, пише УНН.
Так, засідання відбувається у кримінальному провадженні, обвинуваченими у якому є Єфремов, колишній нардеп від Партії регіонів Олександр Стоян та екснардеп від Компартії Сергій Гордієнко.
Єфремова обвинувачують у вчиненні злочинів передбачених статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем), 27 і 366 (пособництво у службовому підробленні) Кримінального кодексу України.
Водночас, зі слів захисту, Вищий антикорсуд не може розглядати кримінальне провадження щодо Єфремова, а Солом’янський суд за процедурою мав спрямувати справу до Київського апеляційного суду, той — до Верховного суду. Після цього, стверджує захист, кримінальна палата Верховного суду мала визначитись із підсудністю провадження.
Після цього колегія суддів пішла до нарадчої для розгляду відповідного клопотання. Рішення має бути оголошене о 13:00.
Нагадаємо, 19 вересня Старобільський районний суд Луганської області змінив запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов’язання колишньому народному депутату Олександру Єфремову, якого обвинувачують у державній зраді.
Як повідомляв УНН, екскерівник фракції Партії Регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень за трьома статтями, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля”, шляхом зловживання службовим становищем за ст 191 ККУ ч. 5; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні конституції, що привело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” за ст 258-3 ч. 1 ККУ.