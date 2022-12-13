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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Обсяг плану швидкої відбудови становить понад 50 тис. об'єктів на понад 12 млрд євро – Зеленський

Обсяг плану швидкої відбудови становить понад 50 тис. об'єктів на понад 12 млрд євро – Зеленський

Київ • УНН

 • 803996 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Обсяг українського плану швидкої відбудови охоплює понад 50 000 об'єктів на понад 12 млрд євро. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.

Зеленський зазначив, що загалом бойові дії прямо зачепили територію 11 областей.

Цитата

«Обсяг нашого плану швидкої відбудови, який охоплює інші регіони - понад 50 000 об'єктів, і понад 12 млрд євро», - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що у Чернігівській області в рамках плану швидкої відбудови треба відновити 8 896 об'єктів.

28 листопада Київ та 11 європейських міст уклали спільну декларацію про об’єднання зусиль для швидкої та стабільної відбудови зруйнованих російськими атаками територій столичного регіону.

Українські Національні Новини

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