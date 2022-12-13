Обсяг плану швидкої відбудови становить понад 50 тис. об'єктів на понад 12 млрд євро – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Обсяг українського плану швидкої відбудови охоплює понад 50 000 об'єктів на понад 12 млрд євро. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.
Зеленський зазначив, що загалом бойові дії прямо зачепили територію 11 областей.
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«Обсяг нашого плану швидкої відбудови, який охоплює інші регіони - понад 50 000 об'єктів, і понад 12 млрд євро», - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що у Чернігівській області в рамках плану швидкої відбудови треба відновити 8 896 об'єктів.
28 листопада Київ та 11 європейських міст уклали спільну декларацію про об’єднання зусиль для швидкої та стабільної відбудови зруйнованих російськими атаками територій столичного регіону.