Підтримка Європи: 11 міст підписали декларацію про відновлення Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні, 28 листопада, Київ та 11 європейських міст уклали спільну декларацію про об’єднання зусиль для швидкої та стабільної відбудови зруйнованих російськими атаками територій столичного регіону. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише УНН.
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«Київ і Брюссель, Париж, Рим, Гельсінкі, Познань, Подгориця, Берлін, Ліон, Рига, Сараєво та Вільнюс уклали спільну декларацію про об’єднання зусиль для забезпечення швидкої та стабільної відбудови зруйнованих російськими атаками міських територій столичного регіону. Церемонія підписання відбулась в рамках Інвестиційного форуму міста Києва-2022: «Великий Київ: Стійкість. Інновації. Сталий розвиток» у Брюсселі», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначають, що міста домовились про взаємну підтримку у кризових ситуаціях і допомогу гуманітарного та технічного характеру, а також щодо посилення економічних, культурних та суспільних відносин у майбутніх проєктах.
Крім того, Київ і Брюссель погодили також співпрацю у сферах розвитку міст, а саме в питаннях інвестицій, діджиталізації та економічній сфері. Як йдеться в документі, «проекти відбудови мають сприяти створенню безпечних, процвітаючих та придатних для життя міських територій».
Приєднатись до спільної декларації можуть також інші міста, солідарні у прагненні допомогти у післявоєнному відновленні та сталому розвитку Києва і його прилеглих територій.
Також у рамках Інвестиційного форуму міста Києва-2022: «Великий Київ: Стійкість. Інновації. Сталий розвиток» підписано Угоду про побратимство між містами Київ та Дублін, Меморандум про взаєморозуміння між містами Київ та Гельсінкі, а також Угоду про встановлення дружніх відносин між містами Київ та Сараєво.
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН підтримує повноцінне членство України в Європейському Союзі у майбутньому, тому відбудова країни має відбуватися з урахуванням цієї перспективи.