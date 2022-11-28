Підтримка Європи: 11 міст підписали декларацію про відновлення Києва

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«Київ і Брюссель, Париж, Рим, Гельсінкі, Познань, Подгориця, Берлін, Ліон, Рига, Сараєво та Вільнюс уклали спільну декларацію про об’єднання зусиль для забезпечення швидкої та стабільної відбудови зруйнованих російськими атаками міських територій столичного регіону. Церемонія підписання відбулась в рамках Інвестиційного форуму міста Києва-2022: «Великий Київ: Стійкість. Інновації. Сталий розвиток» у Брюсселі», - ідеться у повідомленні.

Деталі

У відомстві зазначають, що міста домовились про взаємну підтримку у кризових ситуаціях і допомогу гуманітарного та технічного характеру, а також щодо посилення економічних, культурних та суспільних відносин у майбутніх проєктах.

Крім того, Київ і Брюссель погодили також співпрацю у сферах розвитку міст, а саме в питаннях інвестицій, діджиталізації та економічній сфері. Як йдеться в документі, «проекти відбудови мають сприяти створенню безпечних, процвітаючих та придатних для життя міських територій».

Приєднатись до спільної декларації можуть також інші міста, солідарні у прагненні допомогти у післявоєнному відновленні та сталому розвитку Києва і його прилеглих територій.

Також у рамках Інвестиційного форуму міста Києва-2022: «Великий Київ: Стійкість. Інновації. Сталий розвиток» підписано Угоду про побратимство між містами Київ та Дублін, Меморандум про взаєморозуміння між містами Київ та Гельсінкі, а також Угоду про встановлення дружніх відносин між містами Київ та Сараєво.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН підтримує повноцінне членство України в Європейському Союзі у майбутньому, тому відбудова країни має відбуватися з урахуванням цієї перспективи.