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Поддержка Европы: 11 городов подписали декларацию о возобновлении Киева

Поддержка Европы: 11 городов подписали декларацию о возобновлении Киева

Киев • УНН

 • 1134600 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня, 28 ноября, Киев и 11 европейских городов заключили совместную декларацию об объединении усилий для быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками территорий столичного региона. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет УНН.

Цитата

«Киев и Брюссель, Париж, Рим, Хельсинки, Познань, Подгорица, Берлин, Лион, Рига, Сараево и Вильнюс заключили совместную декларацию об объединении усилий для обеспечения быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками городских территорий столичного региона. Церемония подписания состоялась в рамках Инвестиционного форума города Киева-2022: «Большой Киев: Устойчивость. Инновации. Устойчивое развитие» в Брюсселе», - говорится в сообщении.

Детали 

В ведомстве отмечают, что города договорились о взаимной поддержке в кризисных ситуациях и помощи гуманитарного и технического характера, а также об усилении экономических, культурных и общественных отношений в будущих проектах.

Кроме того, Киев и Брюссель согласовали также сотрудничество в сферах развития городов, а именно в вопросах инвестиций, диджитализации и экономической сфере. Как говорится в документе, «проекты восстановления должны способствовать созданию безопасных, преуспевающих и пригодных для жизни городских территорий».

Присоединиться к общей декларации могут также другие города, солидарные в стремлении помочь в послевоенном восстановлении и устойчивом развитии Киева и его прилегающих территорий.

Также в рамках Инвестиционного форума города Киева-2022: «Большой Киев: Устойчивость. Инновации. Устойчивое развитие» подписано Соглашение о побратимстве между городами Киев и Дублин, Меморандум о взаимопонимании между городами Киев и Хельсинки, а также Соглашение об установлении дружеских отношений между городами Киев и Сараево. 

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ поддерживает полноценное членство Украины в Европейском Союзе в будущем, поэтому восстановление страны должно происходить с учетом этой перспективы. 

Украинские Национальные Новости

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