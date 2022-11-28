Поддержка Европы: 11 городов подписали декларацию о возобновлении Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня, 28 ноября, Киев и 11 европейских городов заключили совместную декларацию об объединении усилий для быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками территорий столичного региона. Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет УНН.
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«Киев и Брюссель, Париж, Рим, Хельсинки, Познань, Подгорица, Берлин, Лион, Рига, Сараево и Вильнюс заключили совместную декларацию об объединении усилий для обеспечения быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками городских территорий столичного региона. Церемония подписания состоялась в рамках Инвестиционного форума города Киева-2022: «Большой Киев: Устойчивость. Инновации. Устойчивое развитие» в Брюсселе», - говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отмечают, что города договорились о взаимной поддержке в кризисных ситуациях и помощи гуманитарного и технического характера, а также об усилении экономических, культурных и общественных отношений в будущих проектах.
Кроме того, Киев и Брюссель согласовали также сотрудничество в сферах развития городов, а именно в вопросах инвестиций, диджитализации и экономической сфере. Как говорится в документе, «проекты восстановления должны способствовать созданию безопасных, преуспевающих и пригодных для жизни городских территорий».
Присоединиться к общей декларации могут также другие города, солидарные в стремлении помочь в послевоенном восстановлении и устойчивом развитии Киева и его прилегающих территорий.
Также в рамках Инвестиционного форума города Киева-2022: «Большой Киев: Устойчивость. Инновации. Устойчивое развитие» подписано Соглашение о побратимстве между городами Киев и Дублин, Меморандум о взаимопонимании между городами Киев и Хельсинки, а также Соглашение об установлении дружеских отношений между городами Киев и Сараево.
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ поддерживает полноценное членство Украины в Европейском Союзе в будущем, поэтому восстановление страны должно происходить с учетом этой перспективы.