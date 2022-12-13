На Чернігівщині в рамках плану швидкої відбудови потрібно відновити понад 8,8 тис. обєктів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Чернігівській області в рамках плану швидкої відбудови треба відновити 8 896 об'єктів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час форуму з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.
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«Загалом на Чернігівщині лише в рамках плану швидкої відбудови того, що потребує негайних зусиль треба відновити 8 896 об'єктів. Більше тисячі багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені чи зруйновані обстрілами. Понад 7 тисяч приватних будинків, а ще лікарні, школи, комунікації, транспорт, підприємства і це лише в одному регіоні», - розповів Зеленський.
За його словами, частина роботи вже ведеться, зокрема Франція вже надала допомогу у відновленні мостів.
«Але й для французької держави, французьких компаній є більше можливостей і проектів, які потребують реалізації. Українські урядовці сьогодні представляють наші потреби у швидкій відбудови і я запрошую вас усіх приєднуватися, приєднуватися вже зараз в тому числі в рамках шефства Франції над Чернігівщиною», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що загалом бойові дії прямо зачепили територію 11 областей.
«Обсяг нашого плану швидкої відбудови, який охоплює інші регіони понад 50 000 об'єктів, і понад 12 млрд євро», - сказав Зеленський.
Доповнення
28 листопада, Київ та 11 європейських міст уклали спільну декларацію про об’єднання зусиль для швидкої та стабільної відбудови зруйнованих російськими атаками територій столичного регіону.