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В Черниговской области в рамках плана быстрого восстановления нужно восстановить более 8,8 тыс. объектов – Зеленский

Киев • УНН

 • 795950 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Черниговской области в рамках плана быстрого восстановления нужно восстановить 8896 объектов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины, передает УНН.

Цитата

«Всего в Черниговской области только в рамках плана быстрого восстановления нуждающихся в немедленных усилиях нужно восстановить 8 896 объектов. Более тысячи многоквартирных жилых домов, поврежденных или разрушенных обстрелами. Более 7 тысяч частных домов, а еще больницы, школы, коммуникации, транспорт, предприятия и это только в одном регионе», – рассказал Зеленский.

По его словам, часть работы уже ведется, в частности, Франция уже оказала помощь в восстановлении мостов.

«Но и для французского государства, французских компаний есть больше возможностей и проектов, требующих реализации. Украинские чиновники сегодня представляют наши потребности в скором восстановлении и я приглашаю вас всех присоединяться, присоединяться уже сейчас, в том числе в рамках шефства Франции над Черниговской областью, - сказал Зеленский.

Он отметил, что всего боевые действия прямо затронули территорию 11 областей.

«Объем нашего плана быстрого восстановления, который охватывает другие регионы более 50 000 объектов, и более 12 млрд евро», – сказал Зеленский.

Дополнение

28 ноября, Киев и 11 европейских городов заключили совместную декларацию об объединении усилий для быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками территорий столичного региона.

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