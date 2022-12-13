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Объем плана быстрого восстановления составляет более 50 тыс. объектов на более чем 12 млрд евро – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Объем украинского плана быстрого восстановления охватывает более 50 000 объектов более чем на 12 млрд евро. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины, передает УНН.

Зеленский отметил, что всего боевые действия прямо затронули территорию 11 областей.

Цитата

«Объем нашего плана быстрого восстановления, который охватывает другие регионы – более 50 000 объектов, и более 12 млрд евро», – сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что в Черниговской области в рамках плана быстрого восстановления нужно восстановить 8896 объектов.

28 ноября Киев и 11 европейских городов заключили совместную декларацию об объединении усилий для быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками территорий столичного региона.

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