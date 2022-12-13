Объем плана быстрого восстановления составляет более 50 тыс. объектов на более чем 12 млрд евро – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Объем украинского плана быстрого восстановления охватывает более 50 000 объектов более чем на 12 млрд евро. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины, передает УНН.
Зеленский отметил, что всего боевые действия прямо затронули территорию 11 областей.
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«Объем нашего плана быстрого восстановления, который охватывает другие регионы – более 50 000 объектов, и более 12 млрд евро», – сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский сообщал, что в Черниговской области в рамках плана быстрого восстановления нужно восстановить 8896 объектов.
28 ноября Киев и 11 европейских городов заключили совместную декларацию об объединении усилий для быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками территорий столичного региона.