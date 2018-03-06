Обсяг міжнародних резервів України покриває більше трьох місяців імпорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. Міжнародні резерви України складають 18,4 млрд дол. США. Про це йдеться у повідомленні НБУ, передає УНН.
“Станом на 1 березня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. Міжнародні резерви України на 1 березня залишилися майже на рівні початку лютого та становили 18 409,8 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили в НБУ, поповнення міжнародних резервів протягом лютого відбувалося насамперед за рахунок інтервенцій на валютному ринку.
“Приплив капіталу нерезидентів разом із збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів на тлі збереженням сприятливої кон’юнктури на світових ринках позитивно вплинув на пропозицію валюти на міжбанківському ринку. Це дало можливість Нацбанку викуповувати надлишок валюти з ринку для поповнення резервів, не протидіючи зміцненню обмінного курсу гривні”, — зазначили у Нацбанку.
За підсумками лютого НБУ купив на міжбанківському ринку 426,9 млн доларів, у тому числі 222 млн доларів — за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу. Крім того, Нацбанк продав 30 млн доларів за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу. Таким чином, чиста купівля валюти Національним банком становила 396,9 млн доларів.
“Також у лютому до резервів надійшло 137,4 млн доларів від розміщення Урядом ОВДП, деномінованих в іноземній валюті”, — додали у Нацбанку.
При цьому зазначається, що водночас, у лютому здійснено платежі Уряду та Національного банку за державним боргом в іноземній валюті на суму 536,8 млн доларів. Зокрема, 465,9 млн доларів сплачено на користь Міжнародного валютного фонду. Ще 70,9 млн доларів спрямовано на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті, з них 16 млн доларів — на обслуговування ОВДП в іноземній валюті.
Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 41,9 млн доларів.
Нагадаємо, НБУ повністю скасує вимогу щодо обов’язкового продажу іноземної валюти за умови, що резерви НБУ будуть поповнюватись, а співпраця з МВФ продовжиться.