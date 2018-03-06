Обсяг міжнародних резервів України покриває більше трьох місяців імпорту

КИЇВ. 6 березня. УНН. Обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку. Міжнародні резерви України складають 18,4 млрд дол. США. Про це йдеться у повідомленні НБУ, передає УНН.