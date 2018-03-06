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Объем международных резервов Украины покрывает свыше трех месяцев импорта

Объем международных резервов Украины покрывает свыше трех месяцев импорта

Киев  •  УНН

 • 8988 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Международные резервы Украины составляют 18,4 млрд долл. США. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает УНН.

“По состоянию на 1 марта 2018 года объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Международные резервы Украины на 1 марта остались почти на уровне начала февраля и составили 18 409,8 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным”, - говорится в сообщении.

Как уточнили в НБУ, пополнение международных резервов в течение февраля происходило прежде всего за счет интервенций на валютном рынке.

“Приток капитала нерезидентов вместе с увеличением поступлений валютной выручки от экспортеров на фоне сохранением благоприятной конъюнктуры на мировых рынках положительно повлиял на предложение валюты на межбанковском рынке. Это дало возможность Нацбанку выкупать излишки валюты с рынка для пополнения резервов, не противодействуя укреплению обменного курса гривны”, - отметили в Нацбанке.

По итогам февраля НБУ купил на межбанковском рынке 426,9 млн долларов, в том числе 222 млн долларов — по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Нацбанк продал 30 млн долларов по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила 396,9 млн долларов.

“Также в феврале в резервы поступило 137,4 млн долларов от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте”, — добавили в Нацбанке.

При этом отмечается, что вместе с этим в феврале осуществлены платежи правительства и Национального банка по государственному долгу в иностранной валюте на сумму 536,8 млн долларов. В частности, 465,9 млн долларов уплачено в пользу Международного валютного фонда. Еще 70,9 млн долларов направлено на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из них 16 млн долларов — на обслуживание ОВГЗ в иностранной валюте.

Кроме того, на объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму 41,9 млн долларов. 

Напомним, НБУ полностью отменит требование об обязательной продаже иностранной валюты при условии, что резервы НБУ будут пополняться, а сотрудничество с МВФ продолжится.

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