Обстрілював з гранатомета позиції ЗСУ під Роботиним: держзраднику-кримчанину повідомили про підозру

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“Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 2022 року вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти зс рф. ... Перебуваючи на передовій, зрадник облаштовував фортифікаційні споруди і додаткові вогневі точки рашистів. Крім того, він безпосередньо обстрілював позиції українських військ з кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Під час одного з контактних боїв зловмисника було затримано завдяки злагодженим діям бійців ЗСУ та військової контррозвідки Служби безпеки”, — поділились деталями в СБУ.

Деталі

За даними правоохоронців, мешканець Криму служив у російській армії на посаді стрільця.

Після короткого курсу військової підготовки бойовика відправили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони загарбників напередодні контрнаступу ЗСУ.

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На підставі зібраних доказів слідчі української спецслужби повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

Нещодавно УНН писав про те, як працівники СБУ затримали на Сумщині агента російської федеральної служби безпеки, який шпигував за силами оборони України на північному кордоні країни, та підробляв контрабандою різних товарів до росії.