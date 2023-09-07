Обстреливал из гранатомета позиции ВСУ под Роботиным: госпредателю-крымчанину сообщили о подозрении

Цитата

“Задержанным оказался житель временно оккупированного Крыма, который в ноябре 2022 года вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. ... Находясь на передовой, предатель обустраивал фортификационные сооружения и дополнительные огневые точки рашистов. Кроме того, он непосредственно обстреливал позиции украинских войск из пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Во время одного из контактных боев злоумышленник был задержан благодаря слаженным действиям бойцов ВСУ и военной контрразведки Службы безопасности”, — поделились деталями в СБУ.

Детали

По данным правоохранителей, житель Крыма служил в российской армии в должности стрелка.

После короткого курса военной подготовки боевика отправили на южный фронт для укрепления первой линии обороны захватчиков накануне контрнаступления ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возглавили в оккупированном Мелитополе незаконные детские военные формирования: кто получил подозрения

На основании собранных доказательств следователи украинской спецслужбы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

Недавно УНН писал о том, как сотрудники СБУ задержали в Сумской области агента российской федеральной службы безопасности, который шпионил за силами обороны Украины на северной границе страны, и подрабатывал контрабандой различных товаров в россию.