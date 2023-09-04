Очолили в окупованому Мелітополі незаконні дитячі військові формування: хто отримав підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Чотирьом організаторам дитячих військово-політичних формувань у Мелітополі заочно оголосили про підозри у колабораціонізмі. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Цитата
“За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури чотирьом громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
Підозрювані і надалі підтримують правомірність збройної агресії російської федерації проти України та активно забезпечують діяльність цих рухів на тимчасово захопленій території Запорізької області”, — зазначили правоохоронці.
Деталі
За даними слідства, так званий “регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху “Юнармія” очолив “ректор” створеного окупантами так званого “Мелітопольського державного університету”.
Він систематично організовував політичні заходи, розраховані на найвразливішу аудиторію — дітей. Інформацію про це поширював у соцмережах через залучені пропагандистські медіа, а також у соцмережах.
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Ще троє мешканців Мелітополя за власними ідеологічними мотивами стали керівниками аналогічних організацій для дітей та молоді, так званих “Юг молодой”, “Движение первых”, “Мы вместе с россией”.
Усі ці організації займається впровадженням агресивної політики рф у сферу виховання молоді. Зокрема, підлітків заохочують до проходження військової служби у збройних силах країни-окупанта, а також укріплюють авторитет окупаційної влади рф. Організації несуть потенційну загрозу для національної безпеки України.
Додатково
За вчинене колаборантам загрожує до дванадцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.