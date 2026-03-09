Обстріли Сумщини: п'ятеро поранених та значні руйнування

Пʼятеро людей травмовано внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Про це повідомляє Національна поліція, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що поліція документує злочини армії рф.

У Сумській міській територіальній громаді отримали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль. У Новослобідській громаді отримали поранення 71 та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок - йдеться у повідомленні.

Вказується, що на місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування.

Нагадаємо

Наприкінці лютого армія рф завдала удару по Ямпільській громаді Сумської області, знищивши двоповерхову будівлю агрофірми. Попередньо, дві жінки загинули, ще одну травмовано.

