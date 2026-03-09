$43.8150.90
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 17366 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 42568 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 63206 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 39696 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 37717 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 29575 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 39415 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81032 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44834 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Обстрелы Сумщины: пятеро раненых и значительные разрушения

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

В результате ударов РФ по Сумской и Новослободской громадам травмированы пять человек. Повреждены тепловоз, троллейбусная линия, ТЦ и частные дома.

Обстрелы Сумщины: пятеро раненых и значительные разрушения

Пять человек получили ранения в результате вражеских обстрелов Сумщины. Об этом сообщает Национальная полиция, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что полиция документирует преступления армии РФ.

В Сумской городской территориальной общине получили ранения три человека. Повреждены тепловоз, троллейбусная линия, окна торгового центра, частные дома, автомобиль. В Новослободской общине получили ранения 71 и 61-летний мужчины, поврежден дом

- говорится в сообщении.

Указывается, что на местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения.

Напомним

В конце февраля армия РФ нанесла удар по Ямпольской общине Сумской области, уничтожив двухэтажное здание агрофирмы. Предварительно, две женщины погибли, еще одна травмирована.

Враг ударил по гражданскому авто на Сумщине, трое раненых

Вадим Хлюдзинский

