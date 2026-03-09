Обстрелы Сумщины: пятеро раненых и значительные разрушения

Пять человек получили ранения в результате вражеских обстрелов Сумщины. Об этом сообщает Национальная полиция, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что полиция документирует преступления армии РФ.

В Сумской городской территориальной общине получили ранения три человека. Повреждены тепловоз, троллейбусная линия, окна торгового центра, частные дома, автомобиль. В Новослободской общине получили ранения 71 и 61-летний мужчины, поврежден дом - говорится в сообщении.

Указывается, что на местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения.

Напомним

В конце февраля армия РФ нанесла удар по Ямпольской общине Сумской области, уничтожив двухэтажное здание агрофирмы. Предварительно, две женщины погибли, еще одна травмирована.

