Враг ударил по гражданскому авто на Сумщине, трое раненых
Киев • УНН
Войска рф атаковали гражданский автомобиль в Николаевской сельской общине на Сумщине. Ранения получили три человека: мужчины 60 и 23 лет и 57-летняя женщина.
Армия рф атаковала гражданский автомобиль в Сумской области, три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Враг атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской общине. Ранены три человека – мужчины 60 и 23 лет и 57-летняя женщина. Наибольшие травмы получил 23-летний мужчина
По словам главы Сумской ОВА, все госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь. Предварительно – без угрозы для жизни.
