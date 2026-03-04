Враг ударил по гражданскому авто на Сумщине, трое раненых

Армия рф атаковала гражданский автомобиль в Сумской области, три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Враг атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской общине. Ранены три человека – мужчины 60 и 23 лет и 57-летняя женщина. Наибольшие травмы получил 23-летний мужчина