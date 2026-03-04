$43.450.22
Эксклюзив
15:27 • 3320 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
13:52 • 13880 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
12:44 • 13959 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 20691 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 48352 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 76579 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 64180 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 67158 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 61585 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 34838 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Враг ударил по гражданскому авто на Сумщине, трое раненых

Киев • УНН

 • 964 просмотра

Войска рф атаковали гражданский автомобиль в Николаевской сельской общине на Сумщине. Ранения получили три человека: мужчины 60 и 23 лет и 57-летняя женщина.

Враг ударил по гражданскому авто на Сумщине, трое раненых

Армия рф атаковала гражданский автомобиль в Сумской области, три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Враг атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской общине. Ранены три человека – мужчины 60 и 23 лет и 57-летняя женщина. Наибольшие травмы получил 23-летний мужчина 

- сообщил Григоров.

По словам главы Сумской ОВА, все госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь. Предварительно – без угрозы для жизни.

рф ударила по агрофирме на Сумщине - две женщины погибли, одна травмирована28.02.26, 10:54 • 6203 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Война в Украине
Сумская область