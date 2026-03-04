Ворог ударив по цивільному авто на Сумщині, троє поранених
Київ • УНН
Війська рф атакували цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді на Сумщині. Поранення отримали троє людей: чоловіки 60 і 23 років та 57-річна жінка.
Армія рф атакувала цивільне авто на Сумщині, троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Ворог атакував цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді. Поранені троє людей – чоловіки 60 і 23 років та 57-річна жінка. Найбільших травм зазнав 23-річний чоловік
За словами голова Сумської ОВА, усіх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Попередньо – без загрози для життя.
рф вдарила по агрофірмі на Сумщині - дві жінки загинули, одна травмована28.02.26, 10:54 • 6201 перегляд