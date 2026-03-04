Ворог ударив по цивільному авто на Сумщині, троє поранених

Армія рф атакувала цивільне авто на Сумщині, троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворог атакував цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді. Поранені троє людей – чоловіки 60 і 23 років та 57-річна жінка. Найбільших травм зазнав 23-річний чоловік