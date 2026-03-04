Ворог ударив по цивільному авто на Сумщині, троє поранених

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 218 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 11492 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 12440 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 19367 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 47172 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 75946 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 63691 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66858 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61361 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34755 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.8м/с
66%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 21625 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 21512 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 19605 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 19694 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 11692 перегляди
Публікації
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 218 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 11492 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 19905 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 19801 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 74455 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Село
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 1366 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 11867 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 29719 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 37502 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 41528 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення

Ворог ударив по цивільному авто на Сумщині, троє поранених

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Війська рф атакували цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді на Сумщині. Поранення отримали троє людей: чоловіки 60 і 23 років та 57-річна жінка.

Ворог ударив по цивільному авто на Сумщині, троє поранених

Армія рф атакувала цивільне авто на Сумщині, троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворог атакував цивільний автомобіль у Миколаївській сільській громаді. Поранені троє людей – чоловіки 60 і 23 років та 57-річна жінка. Найбільших травм зазнав 23-річний чоловік 

- повідомив Григоров.

За словами голова Сумської ОВА, усіх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Попередньо – без загрози для життя.

рф вдарила по агрофірмі на Сумщині - дві жінки загинули, одна травмована28.02.26, 10:54 • 6201 перегляд

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал
Село
Війна в Україні
Сумська область