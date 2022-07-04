Обстріли та брак азоту: як російське вторгнення ледь не вбило ще ненароджених українців

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"Азот - вкрай необхідна речовина для зберігання будь-якого біологічного матеріалу. Його потрібно постійно поповнювати у дюарах з ембріонами, спермою, стовбуровими клітинами та іншим біоматеріалом або все загине. А це останній шанс багатьох батьків! Тож фактично - це загибель майбутніх дітей. На початку війни всі постачальники припинили роботу, то ми його збирали по краплинкам де тільки можливо. Зараз дещо краще - постачання відновилось", - розповідає Вікторія Сосніна, медичний директор медичного центру "Інститут планування сім'ї".

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Представники медичної спільноти кажуть, що після 24 лютого опинилися у стані невизначеності, адже деякі виробники азоту припинили роботу - десь співробітники просто не виходили на зміну.

"Є декілька організацій, які виробляють азот. Коли все добре - виробництво працює, але коли почалися бойові дії, обстріли, то, наприклад, люди просто відмовилися виходити на роботу. Поки що азоту вистачає, але, річ у тім, що не можна закупитись на два роки вперед. Його потрібно постійно купувати та доливати, адже він випаровується. Не можна зробити запас. Постачальники наразі працюють, азоту вистачає, але ситуація може змінитися. Ось цей момент турбує", - пояснює головний лікар та співвласниця Центру репродуктивної медицини "Айвімед" Галина Стрелко.

В Українській Асоціації Репродуктивної Медицини розповіли, що наразі ситуація з азотом у провідних клініках допоміжних репродуктивних технологій стабільна. Однак деякі заклади підтверджують, що мали перебої з постачанням азоту, зокрема у Києві. Допомогла втримати ситуацію та зебергти біоматеріали, зокрема клініка "Ісіда", що має власний резервуар.

Ще однією загрозою стали обстріли.

"Декілька медичних центрів вивозили (дьюари – ред.), а ми не вивозили наші матеріали з дьюарами на західну Україну. Ми просто їх сховали глибоко, щоб якщо у нас будуть вибухи поряд, щоб вони не травмувалися, щоб наші пацієнти мали змогу отримати для них бажану дитину в перспективі. У нашому медичному центрі наші матеріали були збережені", - розповідає лікар Сосніна.

Деякі лікарні вивозили дьюари з матерілами навіть за кордон. Як розповіла головний лікар та співвласниця Центру репродуктивної медицини "Айвімед" Галина Стрелко, вони кількома "ходками" вивезли до Словаччини 32 дьюари з біоматеріалами - всього 18 тисяч ембріонів. Наразі більшість вже повернули в Україну.

"Ми повернули майже все, там залишили тільки яйцеклітини. У нас був банк яйцеклітин. Їх простіше звідти реалізовувати, ніж з Києва. І були пацієнти, які сказали, що хочуть, щоб зберігалися там", - розповіла Стрелко, додавши, що допоки триває війна повторне вивезення матеріалів, що є в наявності, не виключене.

Додамо

Необхідний для кріогенного консервування в Україні азот виробляють, зокрема, ПрАТ "Азот" (м. Черкаси), ПАТ "Рівнеазот" (м. Рівне). Також виробництвом займалось ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", розташоване у захопленому росіянами у Сєвєродонецьку. Всі підприємства належать до холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа.