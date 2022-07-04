Обстріли та брак азоту: як російське вторгнення ледь не вбило ще ненароджених українців

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 2421 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 66156 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 123775 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 124910 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 134397 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 127514 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 103764 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 103615 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 269064 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152829 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
94 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 147923 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 57332 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117300 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 71799 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 102931 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 102927 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 269077 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 536298 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 482902 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 685982 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 4671 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 40577 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 71799 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 117300 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 147183 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Обстріли та брак азоту: як російське вторгнення ледь не вбило ще ненароджених українців

Обстріли та брак азоту: як російське вторгнення ледь не вбило ще ненароджених українців

Київ • УНН

 • 189117 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. З початком повномасштабного вторгнення рф перед деякими медичними закладами постала проблема збереження біологічних матеріалів. Мова про яйцеклітини та ембріони. Їх слід було не лише убезпечити від можливих наслідків ракетних обстрілів, а й зберегти в умовах нестабільності виробництва азоту, що використовується для заморозки. УНН поспілкувався з представниками клінік, що надають послуги з репродуктології, аби дізнатися якою ситуація була на початку вторгнення та якою вона є зараз.

Цитата

"Азот - вкрай необхідна речовина для зберігання будь-якого біологічного матеріалу. Його потрібно постійно поповнювати у дюарах з ембріонами, спермою, стовбуровими клітинами та іншим біоматеріалом або все загине. А це останній шанс багатьох батьків! Тож фактично - це загибель майбутніх дітей. На початку війни всі постачальники припинили роботу, то ми його збирали по краплинкам де тільки можливо. Зараз дещо краще - постачання відновилось", - розповідає Вікторія Сосніна, медичний директор медичного центру "Інститут планування сім'ї".

Деталі

Представники медичної спільноти кажуть, що після 24 лютого опинилися у стані невизначеності, адже деякі виробники азоту припинили роботу - десь співробітники просто не виходили на зміну.

"Є декілька організацій, які виробляють азот. Коли все добре - виробництво працює, але коли почалися бойові дії, обстріли, то, наприклад, люди просто відмовилися виходити на роботу. Поки що азоту вистачає, але, річ у тім, що не можна закупитись на два роки вперед. Його потрібно постійно купувати та доливати, адже він випаровується. Не можна зробити запас. Постачальники наразі працюють, азоту вистачає, але ситуація може змінитися. Ось цей момент турбує", - пояснює головний лікар та співвласниця Центру репродуктивної медицини "Айвімед" Галина Стрелко.

В Українській Асоціації Репродуктивної Медицини розповіли, що наразі ситуація з азотом у провідних клініках допоміжних репродуктивних технологій стабільна. Однак деякі заклади підтверджують, що мали перебої з постачанням азоту, зокрема у Києві. Допомогла втримати ситуацію та зебергти біоматеріали, зокрема клініка "Ісіда", що має власний резервуар.

Ще однією загрозою стали обстріли.

"Декілька медичних центрів вивозили (дьюари – ред.), а ми не вивозили наші матеріали з дьюарами на західну Україну. Ми просто їх сховали глибоко, щоб якщо у нас будуть вибухи поряд, щоб вони не травмувалися, щоб наші пацієнти мали змогу отримати для них бажану дитину в перспективі. У нашому медичному центрі наші матеріали були збережені", - розповідає лікар Сосніна.

Деякі лікарні вивозили дьюари з матерілами навіть за кордон. Як розповіла головний лікар та співвласниця Центру репродуктивної медицини "Айвімед" Галина Стрелко, вони кількома "ходками" вивезли до Словаччини 32 дьюари з біоматеріалами - всього 18 тисяч ембріонів. Наразі більшість вже повернули в Україну.

"Ми повернули майже все, там залишили тільки яйцеклітини. У нас був банк яйцеклітин. Їх простіше звідти реалізовувати, ніж з Києва. І були пацієнти, які сказали, що хочуть, щоб зберігалися там", - розповіла Стрелко, додавши, що допоки триває війна повторне вивезення матеріалів, що є в наявності, не виключене.

Додамо

Необхідний для кріогенного консервування в Україні азот виробляють, зокрема, ПрАТ "Азот" (м. Черкаси), ПАТ "Рівнеазот" (м. Рівне). Також виробництвом займалось ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", розташоване у захопленому росіянами у Сєвєродонецьку. Всі підприємства належать до холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61