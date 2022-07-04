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Обстрелы и нехватка азота: как российское вторжение чуть не убило еще нерожденных украинцев

Киев • УНН

 • 189114 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. С началом полномасштабного вторжения рф перед некоторыми медицинскими учреждениями встала проблема сохранения биологических материалов. Речь о яйцеклетках и эмбрионах. Их следовало не только обезопасить от возможных последствий ракетных обстрелов, но и сохранить в условиях нестабильности производства азота, используемого для заморозки. УНН пообщался с представителями клиник, предоставляющих услуги по репродуктологии, чтобы узнать какой ситуация была в начале вторжения и какова она сейчас.

Цитата

"Азот - крайне необходимое вещество для хранения любого биологического материала. Его нужно постоянно пополнять в дьюарах с эмбрионами, спермой, стволовыми клетками и другим биоматериалом или все погибнет. А это последний шанс многих родителей! Так что фактически - это гибель будущих детей. В начале войны все поставщики прекратили работу и мы его собирали по каплям где только возможно. Сейчас немного лучше - поставки возобновились", - рассказывает Виктория Соснина, медицинский директор медицинского центра "Институт планирования семьи".

Детали

Представители медицинского сообщества говорят, что после 24 февраля оказались в состоянии неопределенности, ведь некоторые производители азота прекратили работу – где-то сотрудники просто не выходили на смену.

"Есть несколько организаций, производящих азот. Когда все хорошо - производство работает, но когда начались боевые действия, обстрелы, то, например, люди просто отказались выходить на работу. Пока азота хватает, но, дело в том, что нельзя закупиться на два года вперед. Его нужно постоянно покупать и доливать, ведь он испаряется. Нельзя сделать запас. Поставщики сейчас работают, азота хватает, но ситуация может измениться. Вот этот момент беспокоит", - объясняет главный врач и совладелица Центра репродуктивной медицины "Айвимед" Галина Стрелко.

В Украинской Ассоциации Репродуктивной Медицины рассказали, что ситуация с азотом в ведущих клиниках вспомогательных репродуктивных технологий стабильна. Однако некоторые заведения подтверждают, что имели перебои со снабжением азота, в частности в Киеве. Помогла удержать ситуацию и уберечь биоматериалы, в частности клиника "Исида", имеющая собственный резервуар.

Еще одной угрозой стали обстрелы.

"Несколько медицинских центров вывозили (дьюары – ред.), а мы не вывозили наши материалы с дьюарами на западную Украину. Мы просто их спрятали глубоко, чтобы если у нас будут взрывы рядом, чтобы они не травмировались, чтобы наши пациенты имели возможность получить желаемого ребенка в перспективе. В нашем медицинском центре наши материалы были сохранены", - рассказывает врач Сосина.

Некоторые больницы вывозили дьюары с материалами даже за границу. Как рассказала главный врач и совладелица Центра репродуктивной медицины "Айвимед" Галина Стрелко, они несколькими "ходками" вывезли в Словакию 32 дьюара с биоматериалами – всего 18 тысяч эмбрионов. Большинство уже вернули в Украину.

"Мы вернули почти все, там оставили только яйцеклетки. У нас был банк яйцеклеток. Их проще оттуда реализовывать, чем из Киева. И были пациенты, которые сказали, что хотят, чтобы хранились там", - рассказала Стрелко, добавив, что пока продолжается война повторный вывоз имеющихся материалов не исключен.

Добавим

Необходимый для криогенного консервирования в Украине азот производят, в частности, ЧАО "Азот" (г. Черкассы), ПАО "Ровноазот" (г. Ровно). Также производством занималось ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", расположенное в захваченном россиянами в Северодонецке. Все предприятия принадлежат к холдингу OSTCHEM Дмитрия Фирташа.

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