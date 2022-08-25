Обстріл Вишгородського району Київщини: зафіксовано два прильоти

Деталі

Він зазначив, що жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває.

Цитата

"Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО. Прошу всіх не нехтувати сигналами тривоги та користуватися укриттям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Вишгородському районі на Київщині було чутно звуки вибухів.