Голова Київської ОВА: є інформація про звуки вибухів в одній із громад Вишгородського району
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Вишгородському районі на Київщині було чутно звуки вибухів. Екстрені служби вже працюють, інформація уточнюється. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, пише УНН.
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"Київщина. Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють. Не нехтуйте сигналом тривоги – відразу переходьте в укриття. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вчора, 24 серпня, було оголошено 189 тривог в областях та в місті Київ.