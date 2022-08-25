Глава Киевской ОВА: есть информация о звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Вышгородском районе Киевской области были слышны звуки взрывов. Экстренные службы уже работают, информация уточняется. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, пишет УНН.
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"Киевщина. Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.
Напомним
Вчера, 24 августа, было объявлено 189 тревог в областях и в городе Киев.