Глава Киевской ОВА: есть информация о звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района

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"Киевщина. Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем. Экстренные службы уже работают. Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.

Напомним

Вчера, 24 августа, было объявлено 189 тревог в областях и в городе Киев.