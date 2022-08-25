У День Незалежності тривогу в українських регіонах оголошували 189 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вчора, 24 серпня, було оголошено 189 тривог в областях та в місті Київ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Карта повітряних тривог.
Цитата
"24 серпня було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний "рекорд" за весь час повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За день найбільше повітряних тривог було у Полтавській та Кіровоградській областях - по 12.
Запорізька та Дніпропетровська області - 11 разів.
Харківська та Черкаська області - 10 та 9 разів.
В інших регіонах кількість була меншою.
Попередній "рекорд" - 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня.
Доповнення
24 серпня приблизно о 18.45, коли по всій Україні лунала повітряна тривога, з території білорусі бомбардувальниками Ту-22М було випущено щонайменше 2 ракети.