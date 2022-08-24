Під час серії повітряних тривог з території білорусі було випущено щонайменше 2 ракети - ЗМІ

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"За попередньою інформацією, запуски проводилися російськими бомбардувальниками Ту-22М із території над Узденським районом, а далі проліт над Слуцьким районом у бік України. Може бути запущено від 1 до 2 ракет. О 19:11 Мстиславль. Один із бомбардувальників повертається до рф", - йдеться в повідомленні групи.

Деталі

Беларускі Гаюн наголошує не ігнорувати повітряну тривогу. Можуть бути повторні запуски ракет.

Додамо

Наразі відомо, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина.