Під час серії повітряних тривог з території білорусі було випущено щонайменше 2 ракети - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Приблизно о 18.45, коли по всій Україні лунала повітряна тривога, з території білорусі бомбардувальниками Ту-22М було випущено щонайменше 2 ракети. Про це інформує моніторингова група Беларускі Гаюн, передає УНН.
Цитата
"За попередньою інформацією, запуски проводилися російськими бомбардувальниками Ту-22М із території над Узденським районом, а далі проліт над Слуцьким районом у бік України. Може бути запущено від 1 до 2 ракет. О 19:11 Мстиславль. Один із бомбардувальників повертається до рф", - йдеться в повідомленні групи.
Деталі
Беларускі Гаюн наголошує не ігнорувати повітряну тривогу. Можуть бути повторні запуски ракет.
Додамо
Наразі відомо, що в Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ракетного обстрілу загинула 11 річна дитина.