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Во время серии воздушных тревог с территории беларуси было выпущено не менее 2 ракет - СМИ

Киев • УНН

 • 161686 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Приблизительно в 18.45, когда по всей Украине звучала воздушная тревога, с территории беларуси бомбардировщиками Ту-22М было выпущено по меньшей мере 2 ракеты. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, передает УНН.

Во время серии воздушных тревог с территории беларуси было выпущено не менее 2 ракет - СМИ

Цитата

"По предварительной информации, запуски проводились российскими бомбардировщиками Ту-22М с территории над Узденским районом, а дальше пролет над Слуцким районом в сторону Украины. Может быть запущено от 1 до 2 ракет. В 19:11 Мстиславль. Один из бомбардировщиков возвращается в рф", - говорится в сообщении группы.

Детали

Беларускі Гаюн просит не игнорировать воздушную тревогу. Возможны повторные запуски ракет.

Добавим

Известно, что в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате ракетных обстрелов погиб 11 летний ребенок.

Украинские Национальные Новости

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