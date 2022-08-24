Во время серии воздушных тревог с территории беларуси было выпущено не менее 2 ракет - СМИ

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"По предварительной информации, запуски проводились российскими бомбардировщиками Ту-22М с территории над Узденским районом, а дальше пролет над Слуцким районом в сторону Украины. Может быть запущено от 1 до 2 ракет. В 19:11 Мстиславль. Один из бомбардировщиков возвращается в рф", - говорится в сообщении группы.

Детали

Беларускі Гаюн просит не игнорировать воздушную тревогу. Возможны повторные запуски ракет.

Добавим

Известно, что в Синельниковском районе Днепропетровской области в результате ракетных обстрелов погиб 11 летний ребенок.