В День Независимости тревогу в украинских регионах объявляли 189 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вчера, 24 августа, было объявлено 189 тревог в областях и городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Карта воздушных тревог.
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"24 августа было объявлено 189 тревог в областях и г. Киев. Это абсолютный "рекорд" за все время полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Детали
За день больше всего воздушных тревог было в Полтавской и Кировоградской областях – по 12.
Запорожская и Днепропетровская области – 11 раз.
Харьковская и Черкасская области – 10 и 9 раз.
В других регионах количество было меньше.
Предыдущий "рекорд" - 109 тревог было объявлено 23 апреля в канун Пасхи.
Дополнение
24 августа примерно в 18.45, когда по всей Украине раздавалась воздушная тревога, с территории беларуси бомбардировщиками Ту-22М было выпущено по меньшей мере 2 ракеты.