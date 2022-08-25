Обстрел Вышгородского района Киевской области: зафиксировано два прилета

Детали

Он отметил, что жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакуемой территории продолжается.

Цитата

"Другие взрывы, которые слышали жители региона – работа нашей ПВО. Прошу всех не пренебрегать сигналами тревоги и пользоваться укрытием", - говорится в сообщении.

Напомним

В Вышгородском районе Киевской области были слышны звуки взрывов.