Обстрел Вышгородского района Киевской области: зафиксировано два прилета
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Ночью враг нанес ракетные обстрелы по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, пишет УНН.
Детали
Он отметил, что жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствуют. Обследование атакуемой территории продолжается.
Цитата
"Другие взрывы, которые слышали жители региона – работа нашей ПВО. Прошу всех не пренебрегать сигналами тревоги и пользоваться укрытием", - говорится в сообщении.
Напомним
В Вышгородском районе Киевской области были слышны звуки взрывов.