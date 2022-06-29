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Обстріл Дніпра із загиблими та пораненими цивільними: розпочато розслідування

Обстріл Дніпра із загиблими та пораненими цивільними: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 49677 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження через ракетний удар по СТО в Дніпрі. У результаті ворожої атаки, як встановлено, 6 цивільних отримали поранення, двоє загинули, передає УНН.

Цитата

«За даними слідства, 28 червня 2022 року російські військові, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, нанесли ракетні удари по місту Дніпро. Внаслідок ракетних ударів загинуло двоє цивільних осіб, які опинились під завалами транспортного підприємства, рятувальники продовжують розбирати уламки будівлі. Встановлено ще шестеро осіб, які отримали осколкові поранення, серед них 6-річний хлопчик», - ідеться повідомленні.

Деталі

Як вказано, зруйновано промислове та транспортне підприємство. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, 60 приватних житлових будинків та понад 30 автомобілів, які знаходились на території станції технічного обслуговування. Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.

Доповнення 

28 червня ввечері в Дніпрі ракета рашистів поцілила в СТО "Автодизель". Там не було жодної техніки, військових чи зброї. Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже працюють на місці.

Внаслідок вчорашнього удару російських окупантів по Дніпру семеро людей поранені, середи них - 6-річна дитина. Двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома.

Повідомлялося про двох загиблих.

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