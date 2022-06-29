Обстрел Днепра с погибшими и ранеными гражданскими: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Днепропетровская областная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства из-за ракетного удара по СТО в Днепре. В результате вражеской атаки, как установлено, 6 гражданских получили ранения, двое погибли, передает УНН.
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«По данным следствия, 28 июня 2022 года российские военные, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетные удары по г. Днепру. В результате ракетных ударов погибли двое гражданских лиц, оказавшихся под завалами транспортного предприятия, спасатели продолжают разбирать обломки здания. Установлено, еще шесть человек, получивших осколочные ранения, среди них 6-летний мальчик», - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, разрушено промышленное и транспортное предприятие. Повреждена железнодорожная инфраструктура, 60 частных жилых домов и более 30 автомобилей, которые находились на территории станции технического обслуживания. Какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют.
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил российской федерации.
Дополнение
28 июня вечером в Днепре ракета рашистов попала в СТО "Автодизель". Там не было ни одной техники, военных или оружия. Под завалами находятся люди, спасатели уже трудятся на месте.
В результате вчерашнего удара российских оккупантов по Днепру семь человек ранены, среди них - 6-летний ребенок. Двух человек медики госпитализировали. Пятеро лечатся дома.
Сообщалось о двух погибших.