Вражеский удар по Днепру: семь раненых, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В результате вчерашнего удара российских оккупантов по Днепру семь человек ранены, среди них - 6-летний ребенок, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"У нас семеро раненых из-за вчерашнего вражеского “прилета” в Днепр. Среди них и 6-летний мальчик. Его задело стекло от разбитого взрывом оконного стекла", - сообщил Резниченко в Telegram.
По его словам, двух человек медики госпитализировали. Пятеро лечатся дома.
Дополнение
27 июня рашисты запустили по Днепропетровской области шесть ракет.