Рашисти запустили по Дніпропетровщині шість ракет - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Рашисти завдали масованої ворожої атаки по Дніпропетровщині, випустивши шість ракет. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови ОВА Валентина Резніченко.
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Так, за інформацією ОВА, три ракети військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом.
"У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей", - додав Резніченко.
У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.
Додамо
Раніше УНН повідомляв, що в Дніпрі ракета рашистів поцілила в СТО "Автодизель". Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже працюють на місці.