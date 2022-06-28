Рашисти запустили по Дніпропетровщині шість ракет - ОВА

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Так, за інформацією ОВА, три ракети військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом.

"У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія. На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей", - додав Резніченко.

У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

Додамо

Раніше УНН повідомляв, що в Дніпрі ракета рашистів поцілила в СТО "Автодизель". Під завалами знаходяться люди, рятувальники вже працюють на місці.