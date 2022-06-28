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13:44 • 27572 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 42439 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 44724 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 22404 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56528 просмотра

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Рашисты запустили по Днепропетровской области шесть ракет - ОВА

Рашисты запустили по Днепропетровской области шесть ракет - ОВА

Киев • УНН

 • 117396 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Рашисты нанесли массированную вражескую атаку по Днепропетровской области, выпустив шесть ракет. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы ОВА Валентина Резниченко.

Детали

Так, по информации ОВА, три ракеты военные сбили – над Днепром и над Синельниковским районом.

"В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей", - добавил Резниченко.

В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что в Днепре ракета рашистов попала в СТО "Автодизель". Под завалами находятся люди, спасатели уже работают на месте.

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