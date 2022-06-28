Рашисты запустили по Днепропетровской области шесть ракет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Рашисты нанесли массированную вражескую атаку по Днепропетровской области, выпустив шесть ракет. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение главы ОВА Валентина Резниченко.
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Так, по информации ОВА, три ракеты военные сбили – над Днепром и над Синельниковским районом.
"В Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие. Горит сервисная компания. На месте ударов работают спасатели. Ищут под завалами людей", - добавил Резниченко.
В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются.
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Ранее УНН сообщал, что в Днепре ракета рашистов попала в СТО "Автодизель". Под завалами находятся люди, спасатели уже работают на месте.