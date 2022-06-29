Ворожий удар по Дніпру: сім поранених, серед них - дитина

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"У нас семеро поранених через учорашній ворожий “приліт” у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки", - повідомив Резніченко у Telegram.

З його слів, двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома.

Доповнення

27 червня рашисти запустили по Дніпропетровщині шість ракет.