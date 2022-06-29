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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ворожий удар по Дніпру: сім поранених, серед них - дитина

Ворожий удар по Дніпру: сім поранених, серед них - дитина

Київ • УНН

 • 100200 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Внаслідок вчорашнього удару російських окупантів по Дніпру семеро людей поранені, середи них - 6-річна дитина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

"У нас семеро поранених через учорашній ворожий “приліт” у Дніпро. Серед них і 6-річний хлопчик. Його зачепило скло від розбитої вибухом шибки", - повідомив Резніченко у Telegram.

З його слів, двох людей медики ушпиталили. П’ятеро лікуються вдома.

Доповнення

27 червня рашисти запустили по Дніпропетровщині шість ракет.

Українські Національні Новини

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