Обрання запобіжного заходу: суд продовжить засідання сьогодні і погодив примусовий привід митрополита Павла - УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва погодив примусовий привід колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ МП Павла, для обрання йому запобіжного заходу. Засідання призначене на сьогодні, на 18:30. Про це повідомляє Українська Православна Церква МП, передає УНН.
Цитата
«Примусовий привід погодили. Засідання відбудеться о 18:30», - йдеться в повідомленні.
Раніше суд переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу на понеділок, 3 квітня через його стан здоров'я.
Доповнення
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.
Йому інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
1 квітня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.