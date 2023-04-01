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Суд розпочав обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу

Суд розпочав обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу

Київ • УНН

 • 334319 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел.

Деталі

Так, суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу.

Засідання проходить у закритому режимі. Було оголошено про перерву до 13:00.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.

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