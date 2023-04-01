Суд розпочав обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу. Про це журналісту УНН стало відомо з власних джерел.
Деталі
Так, суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу.
Засідання проходить у закритому режимі. Було оголошено про перерву до 13:00.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.