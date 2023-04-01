Офіційно: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Служба безпеки України підтвердила, що повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі, передає УНН.
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«Служба безпеки зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах "неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, які виправдовували чи заперечували дії країни-агресора". Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.
«Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, які прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.
«На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)», - зазначається в повідомленні.
У СБУ також повідомили, що наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.
Доповнення
Екснамісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ (МП) Павло заявив у коментарі, поширеному у суботу, що вранці йому вручили підозру.
В УПЦ МП заявили, що екснамісника Лаври Павла викликають на допит.