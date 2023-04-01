В УПЦ МП заявили, що намісника Лаври Павла викликають на допит
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Намісника Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ (МП) Павла сьогодні на 12 годину викликали на допит. Про це повідомляє Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ (МП), передає УНН.
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«На 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу», - ідеться в повідомлені.
Деталі
Повідомляється, що митрополита Павла звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 Кримінального кодексу). Як зазначається, ідеться нібито про висловлювання щодо ПЦУ і Константинопольського патріархату, сказані ним у відеозверненні «Просимо справедливості для нашої Церкви».
Також зазначається, що наразі у будинку намісника Києво-Печерської Лаври проводять обшуки.
Доповнення
Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ (МП) Павло заявив у коментарі, поширеному у суботу, що вранці йому вручили підозру.