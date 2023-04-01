Намісник Лаври Павло повідомив, що йому вручили підозру

Цитата

"Сьогодні в 7:30 мені вручили підозру. Субота, вихідний... Зараз у моєму домі будуть обшуки", - сказав він у поширеному у суботу відео.

Доповнення

Заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду, щоб усунути перешкоди від УПЦ (МП) щодо передачі майна Лаври державі.

У МКІП вказали, що два дні поспіль комісія з приймання-передачі держмайна заповідника не змогла розпочати роботу "через незаконне перешкоджання доступу до державного майна від УПЦ МП". Про це комісія складала відповідні акти, а також подавала заяви до поліції.

10 березня у МКІП заявили, що "УПЦ (МП) зобов’язана покинути Києво-Печерську Лавру до 29 березня". Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ (МП) в Лаврі.