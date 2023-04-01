Через стан здоров'я митрополита УПЦ МП Павла засідання суду перенесли. Запобіжний захід продовжть обирати 3 квітня

Деталі

Обрання запобіжного заходу суд продовжить в понеділок, 3 квітня, о 9:00 через стан здоров'я Павла.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу, та повідомила про деталі.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

1 квітня Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.