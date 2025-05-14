Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам
Ексклюзив
07:33 • 8372 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
07:17 • 18488 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

05:56 • 16282 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

05:00 • 27280 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

04:00 • 83313 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 45196 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 128091 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 85718 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
13 травня, 11:29 • 93933 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 87410 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.6м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти Угорщини

14 травня, 02:02 • 45985 перегляди

Економіка росії в гіршому стані, ніж звітує москва - Reuters

14 травня, 02:36 • 45882 перегляди

Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі

02:58 • 22099 перегляди

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

04:19 • 36460 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

05:20 • 27892 перегляди
Публікації

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 12140 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

04:00 • 83379 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 16:08 • 128139 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

13 травня, 15:04 • 98957 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 08:36 • 195606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Польща

Київ

Реклама
УНН Lite

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

06:55 • 12711 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 42662 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 102231 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 100651 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 100574 перегляди
Актуальне

Dassault Rafale

Tesla Model Y

9K720 Iskander

«Калібр» (сімейство ракет)

MIM-104 Patriot

Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13276 про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів з 2026 року. Це має вирішити проблему нестачі медиків в ЗСУ.

Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт

Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями збираються відновити обов’язкову військову підготовку. Про це повідомив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький, пише УНН.

Деталі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13276, який передбачає відновлення обов’язкової військової підготовки для офіцерів запасу медичної служби серед студентів-медиків та фармацевтів. На сьогодні лише 5% з них проходять таке навчання.

Один з наслідків повномасштабної війни — дефіцит медичних кадрів у Збройних Силах України, зокрема фахівців військово-медичних і військово-фармацевтичних напрямів. Зрозуміло, що до війни не була потрібна така велика кількість медиків в армії. І наразі потрібно впроваджувати зміни до системи медичної освіти, які дозволять надати медичним працівникам знання військової підготовки

- написав Радуцький.

Наразі підготовку офіцерів запасу медичної служби здійснюють кафедри медицини катастроф та військової медицини у 29 вищих навчальних закладах. Водночас лише в чотирьох із них функціонують військові навчальні підрозділи. Навчання за програмою офіцера запасу є добровільним і переважно доступне для студентів-контрактників. Серед бюджетників його проходять лише ті, хто уклав контракт з Міністерством оборони. Це призвело до того, що лише невелика кількість студентів-медиків проходять таке навчання.

Законопроєкт передбачає поновлення роботи наявних або створення нових кафедр військової підготовки у закладах вищої освіти.

Уже наступного року планується, що кількість студентів, які проходитимуть військову підготовку за цією програмою, сягне близько 4,3 тисячі з подальшим щорічним зростанням

- додав Михайло Радуцький.

За його словами, сьогодні від знань та підготовки медичних працівників, які працюють у стабпунктах та прифронтових медичних закладах, залежить життя поранених захисників. Завдання держави — забезпечити ЗСУ достатньою кількістю підготовлених фахівців медичної служби. Це дозволить системно сформувати кадровий резерв медичної служби та підвищити рівень надання медичної допомоги на фронті.

У разі підтримки законопроєкту №13276 парламентом, зміни набудуть чинності з початку 2026 року.

Нагадаємо

На початку травня 2025 року стало відомо, що військові, придатні до служби в тилу, проходитимуть БЗВП за оновленою програмою. Термін підготовки скорочено до місяця, а рівень навантажень знижено.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Михайло Радуцький
Міністерство оборони України
Верховна Рада
Збройні сили України
Україна
Brent
$66.50
Bitcoin
$103,785.20
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.33
Золото
$3,242.24
Ethereum
$2,640.58