Обязательная военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

Для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям собираются возобновить обязательную военную подготовку. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий, пишет УНН.

Детали

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13276, который предусматривает возобновление обязательной военной подготовки для офицеров запаса медицинской службы среди студентов-медиков и фармацевтов. На сегодня только 5% из них проходят такое обучение.

Один из последствий полномасштабной войны — дефицит медицинских кадров в Вооруженных Силах Украины, в частности специалистов военно-медицинских и военно-фармацевтических направлений. Понятно, что до войны не было нужно такое большое количество медиков в армии. И сейчас нужно внедрять изменения в систему медицинского образования, которые позволят предоставить медицинским работникам знания военной подготовки - написал Радуцкий.

Сейчас подготовку офицеров запаса медицинской службы осуществляют кафедры медицины катастроф и военной медицины в 29 высших учебных заведениях. В то же время только в четырех из них функционируют военные учебные подразделения. Обучение по программе офицера запаса является добровольным и преимущественно доступно для студентов-контрактников. Среди бюджетников его проходят только те, кто заключил контракт с Министерством обороны. Это привело к тому, что лишь небольшое количество студентов-медиков проходят такое обучение.

Законопроект предусматривает возобновление работы существующих или создание новых кафедр военной подготовки в учреждениях высшего образования.

Уже в следующем году планируется, что количество студентов, которые будут проходить военную подготовку по этой программе, достигнет около 4,3 тысячи с последующим ежегодным ростом - добавил Михаил Радуцкий.

По его словам, сегодня от знаний и подготовки медицинских работников, работающих в стабпунктах и прифронтовых медицинских учреждениях, зависит жизнь раненых защитников. Задача государства — обеспечить ВСУ достаточным количеством подготовленных специалистов медицинской службы. Это позволит системно сформировать кадровый резерв медицинской службы и повысить уровень оказания медицинской помощи на фронте.

В случае поддержки законопроекта №13276 парламентом, изменения вступят в силу с начала 2026 года.

Напомним

В начале мая 2025 года стало известно, что военные, пригодные к службе в тылу, будут проходить БЗВП по обновленной программе. Срок подготовки сокращен до месяца, а уровень нагрузок снижен.