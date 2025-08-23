Обом братам Менендесам у США відмовили у достроковому звільненні
Київ • УНН
Судова комісія США відмовила Джозефу Лайлу Менендесу в умовно-достроковому звільненні, як і його брату Еріку. Брати залишаються у в'язниці за вбивство батьків у Беверлі-Гіллз понад три десятиліття тому.
Судова комісія США у п'ятницю відмовила Джозефу Лайлу Менендесу в умовно-достроковому звільненні, через день після того, як його брату Еріку також постановила залишитися у в'язниці за вбивство їхніх батьків в особняку в Беверлі-Гіллз понад три десятиліття тому, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Комісія Каліфорнії постановила 57-річному чоловікові, який використовує своє друге ім'я, залишатися за ґратами разом зі своїм молодшим братом, ігноруючи кампанію за їхню свободу, яку вели родина, друзі та знаменитості, включаючи Кім Кардаш'ян.
"Джозефу (Лайлу) Менендесу відмовили в умовно-достроковому звільненні на три роки на першому слуханні про його придатність сьогодні", - ідеться в короткій заяві Департаменту виправних установ та реабілітації Каліфорнії (CDCR).
Результати слухань справи Лайла Менендеса - це черговий удар по руху, який зріс в останні роки, посилений драматичним серіалом-хітом Netflix "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендеса".
Шоу та безліч документальних фільмів зосереджені на кривавих подробицях убивств із дробовика 1989 року та телевізійному суді присяжних, який захопив глядачів розповідями про їхнє жорстоке виховання та розкішний спосіб життя.
П'ятничне слухання відбулося трохи більше ніж через 36 років після смерті батьків Хосе та Кітті Менендес, що, за словами прокурорів, було цинічною спробою їхніх синів отримати великий сімейний статок.
У США одному з братів Менендесів відмовили в достроковому звільненні22.08.25, 12:11 • 2782 перегляди