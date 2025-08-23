Обом братам Менендесам у США відмовили у достроковому звільненні

$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 1488 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 3044 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 5238 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 3818 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 25739 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28043 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 21846 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24633 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24279 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13579 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Популярнi новини
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 11020 перегляди
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 6244 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 12080 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 01:51 • 7616 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 8226 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 1488 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 5698 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 5238 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 18882 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 25740 перегляди
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 21846 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13756 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16001 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 18958 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26743 перегляди
Обом братам Менендесам у США відмовили у достроковому звільненні

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

Судова комісія США відмовила Джозефу Лайлу Менендесу в умовно-достроковому звільненні, як і його брату Еріку. Брати залишаються у в'язниці за вбивство батьків у Беверлі-Гіллз понад три десятиліття тому.

Обом братам Менендесам у США відмовили у достроковому звільненні

Судова комісія США у п'ятницю відмовила Джозефу Лайлу Менендесу в умовно-достроковому звільненні, через день після того, як його брату Еріку також постановила залишитися у в'язниці за вбивство їхніх батьків в особняку в Беверлі-Гіллз понад три десятиліття тому, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Комісія Каліфорнії постановила 57-річному чоловікові, який використовує своє друге ім'я, залишатися за ґратами разом зі своїм молодшим братом, ігноруючи кампанію за їхню свободу, яку вели родина, друзі та знаменитості, включаючи Кім Кардаш'ян.

"Джозефу (Лайлу) Менендесу відмовили в умовно-достроковому звільненні на три роки на першому слуханні про його придатність сьогодні", - ідеться в короткій заяві Департаменту виправних установ та реабілітації Каліфорнії (CDCR).

Результати слухань справи Лайла Менендеса - це черговий удар по руху, який зріс в останні роки, посилений драматичним серіалом-хітом Netflix "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендеса".

Шоу та безліч документальних фільмів зосереджені на кривавих подробицях убивств із дробовика 1989 року та телевізійному суді присяжних, який захопив глядачів розповідями про їхнє жорстоке виховання та розкішний спосіб життя.

П'ятничне слухання відбулося трохи більше ніж через 36 років після смерті батьків Хосе та Кітті Менендес, що, за словами прокурорів, було цинічною спробою їхніх синів отримати великий сімейний статок.

У США одному з братів Менендесів відмовили в достроковому звільненні22.08.25, 12:11 • 2782 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Каліфорнія
Netflix