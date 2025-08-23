Обоим братьям Менендес в США отказали в досрочном освобождении
Киев • УНН
Судебная комиссия США отказала Джозефу Лайлу Менендесу в условно-досрочном освобождении, как и его брату Эрику. Братья остаются в тюрьме за убийство родителей в Беверли-Хиллз более трех десятилетий назад.
Судебная комиссия США в пятницу отказала Джозефу Лайлу Менендесу в условно-досрочном освобождении, через день после того, как его брату Эрику также постановили остаться в тюрьме за убийство их родителей в особняке в Беверли-Хиллз более трех десятилетий назад, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Комиссия Калифорнии постановила 57-летнему мужчине, который использует свое второе имя, оставаться за решеткой вместе со своим младшим братом, игнорируя кампанию за их свободу, которую вели семья, друзья и знаменитости, включая Ким Кардашьян.
"Джозефу (Лайлу) Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении на три года на первом слушании о его пригодности сегодня", - говорится в кратком заявлении Департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR).
Результаты слушаний дела Лайла Менендеса - это очередной удар по движению, которое выросло в последние годы, усиленный драматическим сериалом-хитом Netflix "Монстры: История Лайла и Эрика Менендеса".
Шоу и множество документальных фильмов сосредоточены на кровавых подробностях убийств из дробовика 1989 года и телевизионном суде присяжных, который захватил зрителей рассказами об их жестоком воспитании и роскошном образе жизни.
Пятничное слушание состоялось чуть более чем через 36 лет после смерти родителей Хосе и Китти Менендес, что, по словам прокуроров, было циничной попыткой их сыновей получить большое семейное состояние.
