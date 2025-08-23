$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 870 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 2488 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30 • 4648 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 3608 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 25466 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 27941 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 21716 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24561 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24229 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13563 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома
22 августа, 23:14 • 10717 просмотра
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров
23 августа, 00:49 • 5616 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов
23 августа, 01:21 • 11744 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине
01:51 • 6986 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев
03:12 • 7614 просмотра
Обоим братьям Менендес в США отказали в досрочном освобождении

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Судебная комиссия США отказала Джозефу Лайлу Менендесу в условно-досрочном освобождении, как и его брату Эрику. Братья остаются в тюрьме за убийство родителей в Беверли-Хиллз более трех десятилетий назад.

Обоим братьям Менендес в США отказали в досрочном освобождении

Судебная комиссия США в пятницу отказала Джозефу Лайлу Менендесу в условно-досрочном освобождении, через день после того, как его брату Эрику также постановили остаться в тюрьме за убийство их родителей в особняке в Беверли-Хиллз более трех десятилетий назад, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Комиссия Калифорнии постановила 57-летнему мужчине, который использует свое второе имя, оставаться за решеткой вместе со своим младшим братом, игнорируя кампанию за их свободу, которую вели семья, друзья и знаменитости, включая Ким Кардашьян.

"Джозефу (Лайлу) Менендесу отказали в условно-досрочном освобождении на три года на первом слушании о его пригодности сегодня", - говорится в кратком заявлении Департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR).

Результаты слушаний дела Лайла Менендеса - это очередной удар по движению, которое выросло в последние годы, усиленный драматическим сериалом-хитом Netflix "Монстры: История Лайла и Эрика Менендеса".

Шоу и множество документальных фильмов сосредоточены на кровавых подробностях убийств из дробовика 1989 года и телевизионном суде присяжных, который захватил зрителей рассказами об их жестоком воспитании и роскошном образе жизни.

Пятничное слушание состоялось чуть более чем через 36 лет после смерти родителей Хосе и Китти Менендес, что, по словам прокуроров, было циничной попыткой их сыновей получить большое семейное состояние.

В США одному из братьев Менендес отказали в досрочном освобождении22.08.25, 12:11 • 2780 просмотров

Юлия Шрамко

